Депутат Милонов предложил ввести сюртуки для чиновников

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что чиновникам следовало бы ходить на работу не в костюмах от известных брендов, а в более скромной одежде. Таковой, по его словам, являются сюртуки. Об этом написал Ura.ru.

Милонов пояснил, что такая форма более приемлема для высокопоставленных государственных лиц, чем «черт знает какая Dolce & Gabbana». По мнению Милонова, чиновнику в сюртуках будет стыдно ходить в нетрезвом виде и курить в общественных местах. Он сразу начнет вести себе соответствующим образом.

Депутат добавил, что любой прохожий не будет стесняться подойти к представителю власти и обратиться по какому-то вопросу.