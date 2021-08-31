facebook_pixel
    31 августа 2021, 16:38

    Депутат Милонов предложил ввести сюртуки для чиновников

    Оксана Лавнюженко

    Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что чиновникам следовало бы ходить на работу не в костюмах от известных брендов, а в более скромной одежде. Таковой, по его словам, являются сюртуки. Об этом написал Ura.ru.

    Депутат Милонов предложил ввести сюртуки для чиновников

    Милонов пояснил, что такая форма более приемлема для высокопоставленных государственных лиц, чем «черт знает какая Dolce & Gabbana». По мнению Милонова, чиновнику в сюртуках будет стыдно ходить в нетрезвом виде и курить в общественных местах. Он сразу начнет вести себе соответствующим образом.

    Депутат добавил, что любой прохожий не будет стесняться подойти к представителю власти и обратиться по какому-то вопросу.