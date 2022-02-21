Депутат Милонов предложил ставить на упаковке со сладостями маркировку о вреде для здоровья

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением маркировать сладости и газированные напитки особым образом, то есть указывать на упаковке долю содержащихся в продукте вредных веществ и риск возникновения патологий, передала «Вечерняя Москва».

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки законодательных актов и документов, которые бы обязывали производителей и продавцов чипсов, лимонадов, шоколадок, полуфабрикатов и сладостей указывать на упаковках долю содержащихся вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае чрезмерного употребления таких продуктов», — отметил депутат.

Милонов добавил, что частое употребление таких продуктов становится причиной возникновения хронических заболеваний у граждан. Особенно проблема переедания выражена среди детей. По его словам, это прямое следствие доступности подобного «съедобного мусора».