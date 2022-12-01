Общество 01 декабря 2022, 10:59 Депутат Милонов предложил создать сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать цифровой сервис на базе портала госуслуг для борьбы с незаконными действиями коллекторов. Об этом написал RT.

По словам депутата, многие россияне «ежедневно ведут борьбу» с коллекторскими организациями, пренебрегающими законом. Люди не знают, куда и кому направлять жалобу из-за неправомерных действий коллекторов.

Реклама

«В данной связи прошу Вас разработать дополнительный цифровой сервис на базе единого портала государственных услуг Российской Федерации „Госуслуги“, — говорится в сообщении Милонова.

Реклама