Депутат Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел с функционалом приложений банков

В Госдуме предложили на базе «Госуслуг» создать новый раздел, который смог бы частично заменить собой заблокированные банковские приложения. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов, написал RT.

Копию письма с предложением Милонов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Он объяснил, что россияне после введенных западных санкций столкнулись с проблемой отключения банковских мобильных приложений.

«В текущей ситуации прошу вас изучить техническую возможность создания на базе „Госуслуг“ нового раздела, который смог бы частично заменить собой заблокированные банковские приложения, обеспечить удобный минимальный сервис по управлению личными счетами и банковскими переводами», — говорится в тексте обращения.

Депутат считает, что такое нововведение поможет обеспечить «штатное функционирование банковской сферы» в России.