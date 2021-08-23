Депутат Милонов предложил составить список разрешенных для школьников смартфонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с заявлением о разрешении составить список специальных смартфонов для школьников. Ранее Министерство просвещения одобрило доступные модели мобильных устройств. Об этом написал RT.

По словам политика, в последнее время среди учеников выросло значение гаджетов. Часто дети, которым покупают последние модели смартфонов, становятся объектом зависти у остальных. Такое положение дел, по словам парламентария, взывает «нездоровую обстановку в школах».

«В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», — говорится в обращении политика.