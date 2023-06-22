22 июня 2023, 10:42
Депутат Милонов предложил переводить пожилых сотрудников на удаленку во время жары
Нужно разработать специальные рекомендации для работодателей, чтобы они переводили на удаленку своих сотрудников во время сильной жары. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.
В частности, речь идет о пожилых работниках и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Депутат подчеркнул, что во время пандемии многие уже опробовали дистанционный формат, и он полностью себя оправдал. Поэтому стоит рассмотреть возможность возвращаться к удаленке в случае необходимости. Соответствующее письмо Виталий Милонов отправил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.
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«Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды, способной спровоцировать ухудшение самочувствия или обострение заболеваний», — написал депутат.
Работа
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