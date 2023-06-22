Общество 22 июня 2023, 10:42 Депутат Милонов предложил переводить пожилых сотрудников на удаленку во время жары

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Нужно разработать специальные рекомендации для работодателей, чтобы они переводили на удаленку своих сотрудников во время сильной жары. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В частности, речь идет о пожилых работниках и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Депутат подчеркнул, что во время пандемии многие уже опробовали дистанционный формат, и он полностью себя оправдал. Поэтому стоит рассмотреть возможность возвращаться к удаленке в случае необходимости. Соответствующее письмо Виталий Милонов отправил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.

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«Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды, способной спровоцировать ухудшение самочувствия или обострение заболеваний», — написал депутат.

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