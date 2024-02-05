Общество 05 февраля 2024, 11:39 Депутат Милонов предложил оснастить все машины такси тревожной кнопкой

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева. Парламентарий предложил внедрить во все автомобили такси технологию тревожной кнопки. Об этом сообщил RT.

Милонов отметил, что во время работы наемные водители могут стать свидетелями или соучастниками нарушений, совершенных пассажирами. В связи с этим депутат призвал оснастить соответствующие машины дистанционным средством для связи с полицией.