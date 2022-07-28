Депутат Мажуга рассказал, когда в России запустят полноценное производство препаратов

Первый заместитель председателя думского Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, когда в России будет запущен полный цикл производства лекарственных препаратов. Об этом написала «Парламентская газета».

На сегодняшний день в России примерно 80-85% лекарств делают из импортных субстанций.

«Сейчас собственных субстанций мы производим не более 20%, а по оценкам некоторых экспертов, и того меньше. Если говорить об СССР, тогда субстанции для медпрепаратов производились преимущественно внутри страны. Более того, именно мы научили делать субстанции Индию и Китай», — отметил политик.

Депутат добавил, что вопрос о перечне фармацевтических препаратов, производство которых необходимо организовать на территории страны в самое ближайшее время, будет рассмотрен 28 июля на круглом столе в Госдуме.

«Этот вопрос мы обсудим 28 июля на круглом столе в Госдуме. Ключевые задачи: определить потребности рынка — эту информацию мы ждем от Минздрава — и определить возможности производства — об этом расскажет Минпромторг. Конечно, такие цифры были и раньше, но теперь мы должны посмотреть на них с другой стороны — они должны стать своего рода дорожной картой развития российской фармотрасли», — резюмировал Мажуга.