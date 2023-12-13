Общество 13 декабря 2023, 13:58 Депутат Мажуга: необходимо продумать место хранения смартфонов школьников на время учебного процесса

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В России планируют ввести запрет на использование мобильных телефонов в школах. В связи с этим необходимо продумать инструменты и механизмы, где будут находиться гаджеты во время занятий, заявил депутат Госдумы Александр Мажуга, сообщил сайт телеканала «Звезда».

По его мнению, местом для хранения могут быть индивидуальные шкафчики, которые есть во многих российских школах. Ученики могли бы поместить туда свои гаджеты, закрыть шкафчик и на переменах забрать телефон.

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Отмечается, что большинство родителей и учителей согласились с необходимостью введения такого запрета.