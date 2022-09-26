Депутат Матвейчев рассказал, как повысить безопасность в школах | 360°

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Депутат Матвейчев рассказал, как повысить безопасность в школах

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Чтобы повысить безопасность школ и исключить случаи стрельбы, нужно избавляться от анонимности в интернете. Таким мнением с РИА ФАН поделился депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По его словам, прикрепить к каждой школе сотрудников Росгвардии для контроля безопасности будет слишком дорого, поэтому необходимо бороться с причинами шутингов, которые, по мнению депутата, заключаются в анонимности в интернете.

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«Дело в том, что школ в России сотни тысяч. Такое число сотрудников Росгвардии — это целая армия. Если „прикрепить“ к каждой школе силовика, то это будет очень дорого. Их нужно содержать, одевать, кормить и прочее. Есть гораздо лучшие пути. Следует бороться не с последствиями, а с причинами. Последние таятся в анонимности в интернете. Если мы сделаем регистрацию в социальных сетях доступной только по настоящим именам, то все неофашисты, которые зашифрованы под всякими псевдонимами, просто не смогут существовать. Так же, как и подобные группы», — заявил Матвейчев.

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Утром 26 сентября мужчина ворвался в школу в Ижевске и открыл стрельбу. Убиты 15 человек, еще более 20 получили ранения.

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