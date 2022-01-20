Депутат Матвейчев предложил раздавать бесплатный Wi-Fi в больницах

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил дать возможность пациентам российских больниц выходить в интернет с помощью бесплатного Wi-Fi. Об этом написал RT.

Депутат указал, что интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Люди должны иметь возможность заходить в банковские приложения, приложения госуслуг и мессенджеры. Для некоторых пациентов больниц, например, находящихся в инфекционный отделениях, интернет является единственной возможностью поддерживать связь с родными.

«В связи с этим прошу вас, с учетом возможностей федерального бюджета, оценить целесообразность предоставления пациентам, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Российской Федерации, доступа в сеть интернет с использованием технологии Wi-Fi на безвозмездной основе», — говорится в обращении Матвейчева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.