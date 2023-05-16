Общество 16 мая 2023, 18:32 Депутат Матвейчев предложил обязать любителей экстремальных видов спорта страховаться

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Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев разработал законопроект, согласно которому все любители экстремального спорта будут обязаны оформлять страховку, которая уже будет включена в услугу, оказываемую компанией. Об этом сообщил «Абзац».

Пока экстремалы сами принимают решение, покупать ли страховку. И это в корне неправильно. Потому что экстремальный спорт крайне травмоопасен. И это создает дополнительную нагрузку на область здравоохранения

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«Например, катаются люди с горок на курорте Шерегеш — постоянно происходят переломы. И они идут в районную поликлинику, которая на это не рассчитана, и страховок у них нет. Люди, которые занимаются эвакуацией со склонов, — кто им платит? Это время, машины, бензин и так далее», — сказал Олег Матвейчев.

Он добавил, что будет лучше, если компании, которые предоставляют услуги экстремального спорта, сразу включат страховку в билет.

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