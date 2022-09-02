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02 сентября 2022, 18:42

Депутат Маликов рассказал, почему не стоит доверять рейтингу водителей такси

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Рейтингу водителей такси в приложениях не стоит доверять слишком сильно: во-первых, водители могут покупать хороший рейтинг, а во вторых, клиенты могут быть необъективны. Об этом для сайта РИАМО рассказал депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Систему рейтинга водителей используют все крупные агрегаторы такси, однако в реальности они не всегда работает.

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«Во-первых, водители с низким рейтингом смело покупают аккаунты (не одно расследование на федеральных каналах выходило на этот счет) и превращаются в топ-водителей. Во-вторых, система рейтинга становится неким инструментом мести: иногда, чтобы получить промокод на бесплатную поездку, пассажиры пишут доносы, не всегда правдивые», – отметил депутат.

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Такси

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