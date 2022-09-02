Депутат Маликов рассказал, почему не стоит доверять рейтингу водителей такси

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Мир
04 сентября 2022, 01:03
Мощные ливни обрушились на северную часть Греции
Подмосковье
04 сентября 2022, 00:56
ХК «Витязь» обыграл омский «Авангарда» в первом домашнем матче в Балашихе
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Мир
04 сентября 2022, 00:24
Западный экономист возмутился решением G7 по России
Подмосковье
04 сентября 2022, 00:15
Капсулу в знак строительства новых спортивных объектов заложили в Домодедове
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:54
Участники фестиваля «Спасская башня» выступили у стен главного храма ВС России
Мир
03 сентября 2022, 23:54
Эрдоган пригрозил Греции высокой ценой при ухудшении отношений с Турцией
Мир
03 сентября 2022, 23:29
Площадь лесных пожаров на севере Казахстана выросла втрое за несколько часов
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:28
Победителем турнира «Короли коробок» стала команда «Подрезково» из Химок
Мир
03 сентября 2022, 23:09
Французский журналист заявил, что Россия купается в деньгах благодаря санкциям