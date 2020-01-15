Депутат Лысаков: референдум по внесению изменений в Конституцию России можно провести в 2020 году

«Конечно, необходимо определенное время на подготовку, но на годы это явно не затянется. Думаю, это все можно сделать до конца этого года. Время идет!» — подчеркнул первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству.

Он напомнил, что Путин неоднократно говорил в своих посланиях о необходимости рывка. По словам законодателя, перезагрузка системы политического управления — это серьезный процесс и на раскачку нет времени. По его мнению, сегодняшнее послание президента Федеральному собранию было самым сильным.