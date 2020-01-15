Депутат Лысаков: референдум по внесению изменений в Конституцию России можно провести в 2020 году
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обсудил с РИА ФАН возможные сроки проведения референдума по внесению изменений в Конституцию РФ, которые предложил глава государства Владимир Путин.
«Конечно, необходимо определенное время на подготовку, но на годы это явно не затянется. Думаю, это все можно сделать до конца этого года. Время идет!» — подчеркнул первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству.
Он напомнил, что Путин неоднократно говорил в своих посланиях о необходимости рывка. По словам законодателя, перезагрузка системы политического управления — это серьезный процесс и на раскачку нет времени. По его мнению, сегодняшнее послание президента Федеральному собранию было самым сильным.