Депутат Лысаков посчитал правильной идею исключить «площадку» из экзамена на водительские права

ГИБДД допустила, что «площадку» уберут из экзамена на водительские права Подробнее

Парламентарий заметил, что площадка не имеет такого серьезного значения, как реальная ситуация на дороге. Исходя из этого, по мнению законодателя, необходимо увеличить часы обучения в «боевых условиях» на улице. На закрытой же площадке «картина не та», так как можно спокойно делать всяческие маневры.

«Думаю, что решение убрать площадку правильное», — отметил первый зампред думского Комитета по государственному строительству и законодательству.