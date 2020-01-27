Депутат Лысаков оценил идею со штрафом за скрутку пробега

Парламентарий признался, что это идея не кажется ему разумной, так как непонятно, кто именно ее будет исполнять и контролировать.

«Сотрудники МВД откажутся это делать», — выразил уверенность первый зампред думского Комитета по госстроительству.

В качестве примера он сослался на законопроект о зацеперах, который со «скрипом» согласовали после нескольких рассмотрений и доработок. Однако он получил отрицательный отзыв правительства. По словам Лысакова, он был написан под давлением МВД, которое не хотело брать на себя дополнительные функции.

«Вот и все. На этом история закончилась. Так будет и здесь», — резюмировал законодатель.