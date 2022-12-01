Общество 01 декабря 2022, 15:31 Депутат Луговой заявил о необходимости увеличения количества факультетов в области информбезопасности

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Дефицит специалистов в области информационной безопасности достигает 100 тысяч человек. Для его устранения в России нужно увеличить количество факультетов по этой направленности, сообщил замкомитета Госдумы Андрей Луговой «Национальной службе новостей».

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По его мнению, необходимо дать возможность специалистам в области IT развиваться с помощью научно-практической работы. Для этого в российских вузах нужно создать как можно больше факультетов с дефицитным направлением подготовки. К тому же, студентам, обучающихся по профилю компьютерным технологий, необходимы особые преференции.

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