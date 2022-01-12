Депутат Луговой предложил сажать пожизненно за госизмену

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в разговоре с Ura.ru выразил мнение о необходимости ужесточения наказания за госизмену. По его словам, за такие преступления нужно приговаривать к пожизненному заключению.

Кроме того, Луговой считает, что за госизмену нужно лишать гражданства без права на апелляцию.

«В ситуации, когда противостояние ведущих мировых держав достигло максимальной точки кипения, когда на кону стоит сохранение мира и стороны принимают усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, любая провокация может стать фатальной», — заявил депутат.