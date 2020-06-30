Депутат Ломов: Запад боится любых положительных изменений на территории РФ

По мнению Ломова, западные страны боятся любых положительных изменений на территории РФ, а любая помощь от Москвы расценивается преимущественно в негативном ключе.

«Чтобы мы не делали — все плохо. Италии помогли — плохо, Сербии — плохо, Европу обеспечили газом — плохо, конституцию меняем — плохо», — перечислил депутат.

По его словам, конституция — это важное изменение, поскольку поправки направлены на устранение пробелов, допущенных раньше.