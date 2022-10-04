Депутат Лисовский назвал бесполезным снятие пошлин с импортных овощей и фруктов | 360°

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Депутат Лисовский назвал бесполезным снятие пошлин с импортных овощей и фруктов

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Член комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Сергей Лисовский выступил против инициативы по снятию пошлин на импорт овощей и фруктов из-за границы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, подобный опыт с зарубежной говядиной не дал результатов. Она стала дешевле в закупке оптом, но цены в розничных магазинах остались те же, пояснил Лисовский.

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«Поэтому, по сути, это ничего не дает, а только ухудшает состояние нашего собственного производства», — заключил депутат.

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