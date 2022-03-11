Депутат Лисовский заявил, что стоимость зерна может снизиться из-за экспортных ограничений

Экспортные ограничения на зерно, которые накануне ввело правительство РФ, не спровоцируют рост цент на хлеб. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Сергей Лисовский пояснил.

«Я надеюсь, что стоимость зерна у нас снизится, в связи с тем, что у нас экспорт ограничен. Сейчас увеличивается поддержка села. В стоимости хлеба стоимость зерна, муки, — всего лишь 25%, все остальное — энергетика, оборудование, материалы и так далее. Нужно смотреть на эти составляющие. В то же время, правительство и торговые сети понимают значимость этого социального продукта, и, надеюсь, за счет, допустим, снижения торговой наценки, мы сможем сохранить цену для потребителя», — сообщил он.

Торговая наценка — это сумма, на которую торговые сети увеличивают стоимость продукта после покупки его у производителей.

Ранее в Госдуму поступило письмо от производителей хлеба, которые попросили власти повысить цены из-за роста себестоимости. В обмен на удержание цен государство пообещало выплачивать им субсидии.