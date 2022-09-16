Депутат Лисовский объяснил, зачем нужна цифровизация животноводства | 360°

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Власть
16 сентября 2022, 18:49
Путин выразил обеспокоенность напряженной ситуацией между Азербайджаном и Арменией
Важное
16 сентября 2022, 18:48
«План СВО не подлежит корректировке». Путин объяснил цель начала спецоперации на Украине
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Важное
16 сентября 2022, 18:43
Россия никогда не станет антиподом Китая
Мир
16 сентября 2022, 18:41
Путин заявил об успешном развитии отношений России и Азербайджана
Власть
16 сентября 2022, 18:35
Турция перейдет на частичную оплату рублями газа из России
Спецоперация
16 сентября 2022, 18:31
Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР
Подмосковье
16 сентября 2022, 18:30
Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков Подмосковья пройдет 21 сентября
Общество
16 сентября 2022, 18:29
Лисовец назвал отличия брендовой вещи от подделки
Эксклюзив
16 сентября 2022, 18:25
«Все подтвердилось». Глухой российский спортсмен доказал право на золотую медаль Сурдлимпийских игр