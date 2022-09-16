Депутат Лисовский объяснил, зачем нужна цифровизация животноводства | 360°

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Депутат Лисовский объяснил, зачем нужна цифровизация животноводства

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Депутат Сергей Лисовский предложил создать цифровую базу генетического материала, который животноводы используют в России. По его мнению, это снизит зависимость от импортных ресурсов, сообщила «Парламентская газета».

Эксперт уточнил, что новая система позволит адекватно оценить как зарубежный, так и российский генетический ресурс и качество потомства скота. После этого можно начать постепенно ограничивать импорт, считает Лисовский.

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«Это должно произойти естественным образом, по мере того, как конкурентоспособными станут отечественные племенные хозяйства. А чтобы отечественные генетики знали, в каком направлении двигаться, должна быть четкая картина происхождения племенного материала», — подчеркнул Лисовский.

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