Депутат Левин разъяснил детали закона о физлицах-иноагентах

ИноСМИ обяжут создавать юрлица в России Подробнее

Депутат напомнил, что этот закон является зеркальным ответом на недружественные действия правительств других стран в отношении российских СМИ, а также граждан, сотрудничающих с ними. Парламентарий добавил, что документ не предполагает поголовной записи в иностранные агенты всех тех, кто получает из-за границы деньги за свою работу.

«Ключевым критерием должно быть доказанное получение вознаграждения за создание или размещение материалов иноСМИ-иноагента», — пояснил законодатель.

По его словам, отечественные СМИ не могут попасть под его действие, так как есть определенные нормы, которые регулируют зарубежное влияние в их отношении. Речь идет об обязательной декларации получения денег из-за границы, а также запрете для иностранных собственников иметь долю более 20%.