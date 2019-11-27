Депутат Левин поприветствовал устранение ошибки с Крымом в сервисах Apple

Apple признала Крым российским Подробнее

По мнению парламентария, решение Apple устранить ошибку с некорректным отображением Крыма говорит о желании компании работать и развиваться на российском рынке и соблюдать действующее законодательство.

Депутат заметил, что взаимопонимание было достигнуто путем открытого диалога между предприятием и парламентом без использования административных процедур.

«Я приветствую решение. Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке», — подчеркнул Левин.