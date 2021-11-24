Депутат Леткова рассказала, как можно поздравить с Днем матери

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября — в этом году он придется на 28 число, передала «Вечерняя Москва». Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова рассказала, как можно поздравить мам с этим праздником.

«Для мамы самое главное, чтобы дома все было хорошо. Поэтому в первую очередь нужно подарить добрую атмосферу, послушание и любовь. Если говорить о материальном, то многое, конечно, зависит от возраста ребенка. Если это маленький ребенок — можно сделать что-то своими руками. Какую-то открытку, поделку. Для любой мамы это будет самый прекрасный подарок, который она будет хранить всю жизнь. Это приятные крупицы любви, семейного счастья», — сказала Леткова.

Она добавила, что для взрослых выбор подарка гораздо шире — тут уже все зависит от финансовых возможностей и предпочтений женщины. Однако самое главное для всех мам — искренние слова любви и благодарности.