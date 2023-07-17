17 июля 2023, 15:03
Депутат Леонов заявил, что закон о намордниках для бойцовых собак может «пройти мимо» полиции
Депутат от ЛДПР Сергей Леонов в беседе с ИА НСН заявил, что закон о намордниках для бойцовых собак может «пройти мимо» полицейских. На практике стражи порядка будут закрывать на это глаза, как и на курильщиков.
Ранее стало известно, что в стране хотят ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Хозяевам питомцев придется заплатить до трех тысяч рублей.
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Вряд ли полицейские возьмут себе за цель ходить по городу и выискивать нарушителей, сообщил в разговоре с журналистами политик.
В проекте официального отзыва правительства говорится, что законопроект уже одобрил кабинет министров.
Законы
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