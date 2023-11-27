27 ноября 2023, 18:14
Депутат Леонов призвал Роспотребнадзор проверить конфеты Skittles после обеспокоенности медицинского сообщества
Зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов призвал сотрудников Роспотребнадзора проверить конфеты Skittles, в которых, по словам медицинского сообщества, находятся вредные для организма красители. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Как заверил депутат, ведомству необходимо вмешаться и проследить за ситуацией.
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«Мониторингом опасности для здоровья тех или иных продуктов по факту должен заниматься Роспотребнадзор. Это прямая их функция. К сожалению, либо эта работа ведется настолько непублично, что о ней никто не знает, либо не ведется вообще», — сказал он.
Ранее СМИ писали, что конфеты Skittles могут вызывать рак и бесплодие из-за содержания вредных веществ в составе.
Роспотребнадзор
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