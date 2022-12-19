Общество 19 декабря 2022, 05:41 Депутат Леонов объяснил, почему в России не смогут запретить алкоголь и табак Депутат Госдумы Леонов: алкоголь в России запретить очень трудно РИА «Новости»

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Запрет на продажу сигарет для россиян, родившихся после 2009 года, приведет к тому, что они начнут злоупотреблять электронными сигаретами. Аналогично будут действовать те, кто не поддержит запрет спиртных напитков, заявил Ura.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Сервис Superjob провел опрос, согласно которому 50% респондентов поддерживают запрет на продажу табачных изделий лицам, родившимся после 2009 года. По мнению Леонова, эта мера будет действовать только в случае с принципиальной поддержкой населения. Но одну зависимость молодые люди могут заменить другой, предположил он.

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«Все равно будут иные выходы из ситуации. Мне кажется, что эта идея утопичная для нашей страны, хотя я бы с удовольствием за нее проголосовал», — пояснил парламентарий.

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При запрете алкогольной продукции в России появится много контрафакта. Он не исключил, что будет больше смертей от отравления, чем от болезней, которые сопровождают алкоголизм.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров напомнил о вреде спиртного. По его словам, алкоголь негативно влияет на клетки головного мозга.