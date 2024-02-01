Общество 01 февраля 2024, 11:34 Депутат Леонов назвал низкий потолок недостатком Lada Vesta

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Депутат от фракции «Новые люди» Олег Леонов рассказал о недостатках седанов Lada Vesta, которые поступили в гараж Госдумы РФ. Слова парламентария передала «Газета.ru».

«Из минусов Vesta по сравнению с иномарками — более низкий потолок. <…> И нет центрального подлокотника, руку положить некуда», — высказался Леонов.

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Он также указал на преимущества автомобиля. Так, в салоне имеется USB-разъем, позволяющий заряжать смартфон в любое время.