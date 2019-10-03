Депутат Ленобласти предложил Роскомнадзору блокировать антинаучные страницы в соцсетях

Петров отмечает, что граждане России нередко ищут ответы на медицинские, бытовые, правовые и другие вопросы на различных интернет-площадках. Часто такие сайты, а также сообщества в соцсетях распространяют недостоверную информацию, подчеркнул парламентарий в своем обращении.

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По его мнению, в лучшем случае, пользуясь материалами, размещенными на таких интернет-площадках, люди получат просто ошибочные знания, при худшем варианте россияне могут нанести вред своему здоровью, а также ущерб благосостоянию. В пример Петров привел ресурсы «отрицателей ВИЧ», «граждан СССР», «сторонников теории плоской земли», противников вакцинации и других малочисленных сообществ, которые, по мнению парламентария, очень активны в социальном плане и занимаются пропагандой вредных и пагубных концепций и идей.

По мнению Петрова, такие интернет-сообщества маргинальные. Парламентарий полагает, что они несут угрозу стране даже больше, чем некоторые террористические организации.

Депутат попросил в своем обращении провести анализ популярных соцсетей, сообществ, а также интернет-площадок.

«По итогу мониторинга прошу Вас рассмотреть вопрос о блокировке и внесении в реестр запрещенных источников соответствующих материалов, сайтов, групп и так далее», — сказано в обращении депутата законодательного собрания Ленобласти.