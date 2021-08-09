Депутат Лебедев отреагировал на заявление Познера о заслуженном наказании за допинг

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал высказывание журналиста Владимира Познера о заслуженном наказании России за допинг. Политик отметил, что наказывать надо не РФ, а чиновников, которые были втянуты в эту ситуацию. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Что касается ситуации вокруг наказания России — нас и так уже достаточно наказали, лишив флага, гимна, формы, запретив любое упоминание страны. Надо чиновников наказать — это да», — отметил депутат.

Ранее Спортивный арбитражный суд признал Российское антидопинговое агентство не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Теперь российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет проводить чемпионаты мира.