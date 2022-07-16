Депутат ЛДПР Свинцов объяснил видео с вращением глазами в Госдуме

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов высказался о видео, на котором совершал круговые движения глазами. Ролик записали во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

Объяснения Свинцова привела пресс-служба ЛДПР в своем Telegram-канале. Оказалось, парламентарий просто решил дать глазам отдохнуть.

«Это была зарядка для глаз, я ее делаю каждый день и всем сильно рекомендую. Очень хорошо восстанавливает зрение», — сказал депутат.

Свинцов, добавили в пресс-службе, регулярно делает физические упражнения — например, отжимается.

В Telegram-каналах появилось видео со Свинцовым, «вращающим глазами». Авторы постов предположили, что в него «попытался войти дух Жириновского». До этого к депутату перешел мандат скончавшегося основателя партии.

После смерти Жириновского председателем партии стал Леонид Слуцкий. Президент России Владимир Путин включил его в состав Госсовета.