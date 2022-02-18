Депутат ЛДПР Нилов рассказал о состоянии Жириновского

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией лидер ЛДПР Владимир Жириновский выздоравливает, но врачи оставили его под наблюдением. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Депутат поблагодарил россиян, которые присылают госпитализированному Жириновскому слова поддержки.

«Пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — заявил Нилов.

Накануне депутат Сергей Леонов заявил, что состояние Владимира Жириновского стабильное и опасения у врачей не вызывает. Он подчеркнул, что в ближайшее время политик выступит перед журналистами и ответит на все вопросы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с начала февраля находится в Центральной клинической больнице. Врачи диагностировали у политика коронавирусную инфекцию.