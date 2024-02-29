Общество 29 февраля 2024, 14:38 Депутат Лантратова заявила, вопросы семьи будуь приоритетом работы на ближайшее время по поручению президента

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Вопросы семьи теперь будут приоритетными в работе профильного комитета Госдумы. Об этом RT рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она подчеркнула, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля отметил поддержку семей приоритетным направлением. А также призвал сделать нормой наличие не менее трех детей, подготовить для будущих родителей более крепкую платформу для рождения и воспитания ребенка. Комитет проработает различные варианты и займется более активной поддержкой в этой сфере.

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«Регионы с низкой рождаемостью получат дополнительные средства, будут продлены востребованные людьми программы семейной ипотеки и маткапитала, увеличен налоговый вычет на детей… Думаю, столь комплексный подход поможет добиться увеличения рождаемости», — рассказала Лантратова.

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