Общество 15 января 2024, 13:19 Депутат Лантратова: учителя имеют право подать жалобу на большой объем бумажной работы

Читать 360tv в

Российские учителя обязаны подготавливать документацию только из утвержденного законом перечня. Дополнительная отчетность свидетельствует о нарушении прав, рассказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Ридусом».

Если объем бумажной работы превышает норму, педагог имеет право подать жалобу на руководство школы, пояснила депутат. По ее словам, письменную претензию также можно направить в региональное управление образования, прокуратуру или инспекцию труда.

Реклама

Последующее непринятие мер является основанием для выхода на федеральный уровень, добавила парламентарий.