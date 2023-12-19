Общество 19 декабря 2023, 16:40 Депутат Лантратова: руководство школы вправе выбирать организацию процесса контроля за смартфонами

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Закон, ограничивающий использование смартфонов и планшетов школьниками на уроках, подписали в России. В беседе с RT ситуацию прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Депутат рассказала, что уже посетила несколько образовательных учреждений, где был пилотно введен данный принцип. Он реализуется в двух вариантах: дети могут оставить гаджет у себя или сдать его на время занятий. В первом случае ребенку запрещено доставать телефон в ходе учебного процесса, объяснила парламентарий.

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По ее словам, руководство школы и родители вправе самостоятельно выбрать более комфортный способ.