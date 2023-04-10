Общество 10 апреля 2023, 12:14 Депутат Лантратова призвала защитить покупателей жилья, приобретенного ранее на средства маткапитала

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вносить информацию о распоряжении маткапиталом в ЕГРН. Об этом сообщил RT.

Депутат таким образом хочет обезопасить добросовестных покупателей от проблем, которые иногда возникают, когда приобретается квартира, в которую вкладывали средства маткапитала. Дело в том, что при его использовании первоначально собственность оформляется только на одного из родителей. Однако в течение полугода семья обязана переоформить документы так, чтобы у всех, включая несовершеннолетнего, была доля.

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Но если условие не было выполнено, то все последующие сделки с этой недвижимостью суд признает незаконными. При этом у покупателя нет никакой возможности проверить, приобреталась ли до этого квартира с использованием маткапитала или нет.

«На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищён, и мы должны ему эту защиту обеспечить», — заявила Яна Лантратова.

Она отправила свое обращение заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. В нем депутат попросила рассмотреть возможность реализации инициативы и внесения изменений в закон № 218-Ф3 «О государственной регистрации недвижимости», которые позволять отображать сведения о использовании маткапитала в ЕГРН.

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