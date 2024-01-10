Общество 10 января 2024, 16:38 Депутат Лантратова призвала обсуждать идею социальных полок в магазинах

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В России предложили создать специальные полки с бесплатными продуктами для пожилых людей и социально незащищенных категорий граждан. Данную идею необходимо обсуждать, отметила депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT.

Парламентарий объяснила, что реализация соответствующих мер важна, так как пенсионеров, которые вынуждены экономить, довольно много.

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По ее словам, торговые сети должны предлагать нуждающимся товары именно с истекающим сроком годности. Организаторов таких акций Лантратова призвала поощрять с помощью, например, налоговых преференций.