Общество 31 января 2024, 16:53 Депутат Лантратова призвала обратиться к опыту Казахстана в фиксировании случаев буллинга в школах

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Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что России следует обратиться к опыту Казахстана в фиксировании случаев буллинга в школах. Там факт травли документируется специальным протоколом.

При этом депутат добавила, что руководство школ должно раскрывать информацию о таких инцидентах.

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«Очень интересный опыт в этой сфере у Казахстана. <…> Родитель ребенка, который подвергся травле, пишет письма на имя классного руководителя. Классный руководитель собирает группу», — сказала она.

С буллингом, по словам Лантратовой, сталкиваются 57% учеников и 70% преподавателей.