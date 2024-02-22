Общество 22 февраля 2024, 12:49 Депутат Лантратова предложила создать федеральную программу для многодетных «Семейный дом»

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Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Она предложила создать федеральную программу «Семейный дом». Об этом сообщил RT.

Проект предполагает строительство домов, которые будут предавать многодетным в пожизненное безвозмездное пользование. По словам парламентария, условия можно продлевать, если один из потомков тоже стал многодетным родителем.

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Лантратова отметила, что такие меры помогут стимулировать рождаемость.