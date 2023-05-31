Общество 31 мая 2023, 12:47 Депутат Лантратова предложила разработать единый учебник для стран бывшего СССР об истории ВОВ

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила начать работу над единым школьным учебником для стран бывшего СССР, который будет рассказывать историю Великой Отечественной войны. Об этом сообщил RT.

Кроме того, по мнению депутата, нужно скорректировать школьную программу с учетом включения в нее этого учебника. Соответствующее письмо Яна Лантратова направила вице-премьеру Алексею Оверчуку.

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Депутат подчеркнула, что необходимо остановить кампанию, распространяющие ложные сведения о ВОВ. Поэтому нужно нацелиться на страны, где историческая память сильна. Упор нужно сделать именно на школьников, которые часто доверяют непроверенным вбросам.

«Если людям старшего поколения эти действия по конструированию новой исторической памяти, пересмотру итогов Великой Отечественной войны представляются недопустимыми, абсурдными, не имеющими ничего общего с серьёзной исторической наукой, то дети и подростки ложные факты и вбросы очень быстро усваивают. Кроме того, во многих странах бывшего СССР молодежь, к сожалению, уже склонна больше доверять историческим „фейкам“», — написала Лантратова.

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