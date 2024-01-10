Общество 10 января 2024, 11:34 Депутат Лантратова предложила расширить категории претендентов на статус «Ветеран труда»

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В России звание «Ветеран труда» необходимо распространить на всех лиц, имеющих значительный стаж трудовой деятельности в определенных профессиях. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщил RT.

По словам депутата, сейчас концепция присвоения статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность. Главную значимость при присвоении награды имеет наличие орденов, медалей, званий СССР или России.

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Лантратова отметила, что сохранившаяся концепция лишает возможности получения заслуженного звания людей, проработавших не менее 35—40 лет в социально значимых отраслях экономики.