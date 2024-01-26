26 января 2024, 12:19
Депутат Лантратова предложила расширить категории получателей пособия по уходу за детьми-инвалидами
Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Она предложила расширить категории получателей пособия по уходу за детьми с ограниченными возможностями. Об этом сообщил RT.
По мнению парламентария, независимо от условия трудовой деятельности одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида, должны получать денежную помощь. Ранее претендовать на выплаты могли только неработающие граждане.
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Лантратова отметила, что данные меры требуют дальнейшего развития.
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