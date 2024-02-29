Общество 29 февраля 2024, 11:12 Депутат Лантратова предложила предоставлять дополнительный отпуск усыновителям

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Для россиян, которые получили заключение о праве быть усыновителями, следует предусмотреть дополнительный отпуск на работе. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщил RT.

По ее словам, отпуск может быть необходим работнику в случае подготовки к усыновлению. Ему потребуется потратить время на изучение базы данных детей, на посещение сиротских учреждений и на знакомство и общение с подопечными.

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Кроме того, детские дома могут находиться на территории другого региона. Продолжительность отпуска в этом случае может достигать 14 календарных дней в году, отметила Лантратова.