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    28 июля 2022, 05:41

    Депутат Лантратова предложила поднять стипендии до уровня МРОТ

    Депутат Лантратова предложила премьеру Мишустину поднять стипендии до уровня МРОТ

    Юлия Шелковенко

    Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой в поддержку российских студентов. Она предложила проиндексировать стипендии до уровня МРОТ, написали «Известия».

    Депутат Лантратова предложила поднять стипендии до уровня МРОТ

    Парламентарий направила письмо премьеру Мишустину. В документе отмечается, что на получаемые студентами деньги невозможно прожить.

    «Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями», — говорится в обращении.

    Кабинет министров уже направил запрос Лантратовой для проработки в Минобрнауки. Профильное ведомство в 2020 году выходило с аналогичной инициативой.

    Ранее стало известно о подготовке депутатами ЛДПР законопроекта о наказании водителей-лихачей.