Депутат Лантратова предложила поднять стипендии до уровня МРОТ

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой в поддержку российских студентов. Она предложила проиндексировать стипендии до уровня МРОТ, написали «Известия».

Парламентарий направила письмо премьеру Мишустину. В документе отмечается, что на получаемые студентами деньги невозможно прожить.

«Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями», — говорится в обращении.

Кабинет министров уже направил запрос Лантратовой для проработки в Минобрнауки. Профильное ведомство в 2020 году выходило с аналогичной инициативой.

Ранее стало известно о подготовке депутатами ЛДПР законопроекта о наказании водителей-лихачей.