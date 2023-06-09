Общество 09 июня 2023, 12:04 Депутат Лантратова предложила изменить правила выдачи земельных участков для многодетных семей

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Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением изменить правила выдачи земельных участков для многодетных семей. Об этом сообщил RT.

Лантратова отметила, что необходимо внести изменения в Земельный кодекс о том, что предоставляемые земельные участки должны соответствовать обязательным минимальным требованиям.

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Она также добавила, что некоторые многодетные семьи получают земельные участки, расположенные на болотистой местности, по всей территории которых проходят грунтовые воды, промышленные зоны. Так, по ее словам, быть не должно.