Общество 21 апреля 2023, 10:29 Депутат Лантратова предложила дать инструкторам по физкультуре право на досрочную пенсию

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Инструкторов по физической культуре в дошкольных учреждениях необходимо включить в список специалистов, которые имеют право на получение досрочной трудовой пенсии. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, написал RT.

В своем письме к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой она написала, что работа таких специалистов протекает в довольно специфических условиях. Преподаватели имеют психическую напряженность и физическую нагрузку.

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«Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработку вопроса о расширении списка должностей и включении в него инструкторов по физической культуре», — говорится в тексте письма.