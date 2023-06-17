Общество 17 июня 2023, 10:22 Депутат Лантратова поддержала выплату пособия на ребенка независимо от дохода

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Президент Владимир Путин призвал сохранить выплаты на ребенка до полутора лет даже в том случае, если доход семьи увеличится. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, подобный шаг будет существенной мерой поддержки молодых семей, сообщил RT.

Она отметила, что иногда в пособии отказывают из-за совсем незначительного увеличения дохода. Например, многодетная семья, копила деньги на автомобиль, получила проценты по депозиту, из-за чего лишилась государственной поддержки.

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«В большинстве случаев речь идет о незначительном, иногда просто смешном превышении прожиточного минимума, вследствие которого семью лишают денег от государства, в которых она очень нуждается», — объяснила Яна Лантратова.

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