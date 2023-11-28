Общество 28 ноября 2023, 16:24 Депутат Лантратова поддержала идею ограничить крепость алкогольного мороженого на уровне 1,2%

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Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение Минфина ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2%. Об этом сообщил RT.

Сейчас крепость таких десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках. Распространение мороженого с добавлением алкоголя не ограничено, продукт не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка.

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В связи с этим чрезвычайно важно предусмотреть эти ограничения, поскольку десерты могут съесть дети и беременные женщины, отметила Лантратова.