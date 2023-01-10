Общество 10 января 2023, 15:08 Депутат Лантратова оценила идею Волынец о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова оценила идею основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию. Об этом написал RT.

Лантратова считает, что досрочный выход на пенсию таких отцов не станет большой проблемой для бюджета.

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«Отцы смогут больше внимания уделять непосредственно воспитанию детей. Это как раз то, в чем больше всего нуждаются дети в неполных семьях», — сообщила политик.

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Она добавила, что государство должно всячески поддерживать многодетных отцов-одиночек.

Ранее Ирина Волынец напомнила, что для многодетных отцов-одиночек не предусмотрены льготы по досрочному выходу на пенсию.